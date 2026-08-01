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sabato 1 agosto 2026

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Terremoto Napoli, l'intervento dei vigili del fuoco dopo la forte scossa ai Campi Flegrei

LaPresse
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Sono circa 20 le persone che si sono recate nei pronto soccorso, di cui due in codice rosso, per ferite a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta venerdì sera con epicentro nei Campi Flegrei.

Proseguono le verifiche tecniche su edifici e interventi dei vigili del fuoco. Disposto, in via precauzionale, l’allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni nell’area dei Campi Flegrei. A Pozzuoli, in via Fasano, è stato evacuato dalla propria abitazione un anziano bisognoso di cure. Una volta portato a piano strada con l’autoscala, l’uomo è stato affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale.