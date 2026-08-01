Terremoto Napoli, l'intervento dei vigili del fuoco dopo la forte scossa ai Campi Flegrei

Sono circa 20 le persone che si sono recate nei pronto soccorso, di cui due in codice rosso, per ferite a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta venerdì sera con epicentro nei Campi Flegrei.

Proseguono le verifiche tecniche su edifici e interventi dei vigili del fuoco. Disposto, in via precauzionale, l’allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni nell’area dei Campi Flegrei. A Pozzuoli, in via Fasano, è stato evacuato dalla propria abitazione un anziano bisognoso di cure. Una volta portato a piano strada con l’autoscala, l’uomo è stato affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale.