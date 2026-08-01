Sono circa 20 le persone che si sono recate nei pronto soccorso, di cui due in codice rosso, per ferite a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ieri sera con epicentro nei Campi Flegrei. Il bilancio è emerso durante la riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che si è tenuta nella tarda serata al Centro operativo comunale di Pozzuoli, alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico e, da remoto, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.
I Vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 18 nuclei familiari in via Sannino e 4 famiglie in via San Vitagliano mentre proseguono le verifiche strutturali degli edifici. Operativi i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. E- Distribuzione ha progressivamente rialimentato tutte le utenze. È stato ribadito che il Porto di Pozzuoli resterà chiuso e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale predisporrà un’ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi. Una nuova riunione è stata convocata per le 10 di oggi, sabato 1° agosto, nella Prefettura di Napoli.
Terremoto ai Campi Flegrei, 20 feriti di cui due gravi
Sono 22 le famiglie sgomberate
Sono circa 20 le persone che si sono recate nei pronto soccorso, di cui due in codice rosso, per ferite a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ieri sera con epicentro nei Campi Flegrei. Il bilancio è emerso durante la riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che si è tenuta nella tarda serata al Centro operativo comunale di Pozzuoli, alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico e, da remoto, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.