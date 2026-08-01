Terremoto ai Campi Flegrei, 20 feriti di cui due gravi

Sono circa 20 le persone che si sono recate nei pronto soccorso, di cui due in codice rosso, per ferite a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ieri sera con epicentro nei Campi Flegrei. Il bilancio è emerso durante la riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che si è tenuta nella tarda serata al Centro operativo comunale di Pozzuoli, alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico e, da remoto, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.

I Vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 18 nuclei familiari in via Sannino e 4 famiglie in via San Vitagliano mentre proseguono le verifiche strutturali degli edifici. Operativi i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. E- Distribuzione ha progressivamente rialimentato tutte le utenze. È stato ribadito che il Porto di Pozzuoli resterà chiuso e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale predisporrà un’ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi. Una nuova riunione è stata convocata per le 10 di oggi, sabato 1° agosto, nella Prefettura di Napoli.