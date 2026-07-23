Usa, Trump rende omaggio ai militari caduti negli attacchi in Medio Oriente

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato alla cerimonia di trasferimento solenne delle salme di quattro militari americani caduti in Medio Oriente, presso la base aerea di Dover, nel Delaware. Durante la commemorazione, il presidente ha reso omaggio alle bare avvolte nella bandiera statunitense, definendo il rito «una delle cose più difficili da fare come presidente». Al termine della cerimonia, Trump ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Con lui erano presenti, tra gli altri, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il presidente del Comitato dei capi di Stato Maggiore, il generale Dan Caine. Due dei militari erano stati uccisi negli attacchi iraniani con missili e droni contro una base in Giordania. Le altre due salme appartengono a un soldato ritenuto disperso dopo gli stessi attacchi e a un militare morto in Iraq nell’esplosione di un drone iraniano. Il Dipartimento della Difesa ha identificato le vittime come Tyler James Feehan, 25 anni, Isabella Gonzales, 19 anni, Angel S. Rampersad, 28 anni, e Michael Emmanuel Swinton, 30 anni.