Iran, dodicesima notte di attacchi Usa: “Colpiti obiettivi militari” – La diretta

Gli Stati Uniti hanno completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran per la dodicesima notte consecutiva. È quanto afferma il Comando Centrale (Centcom), aggiungendo che “le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui risorse navali, strutture di stoccaggio di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea”. Secondo il Centcom, “gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare marittimi civili e navi commerciali”.
Punti chiave
- Allerta Dipartimento di Stato a cittadini Usa: rischio escalation in Medioriente
- Media, due morti in attacco Usa vicino valico frontiera Shalamcheh con Iraq
- Media, Usa hanno utilizzato un bombardiere B-1
- Mosca: "In incontro Rubio-Lavrov discussa situazione nel Golfo"
- Pasdaran: "Una petroliera in fiamme, altre due cambiano rotta"
- Usa: "Con blocco navale fermate dieci navi mercantili"
- Teheran: "Non una goccia di petrolio da Hormuz se Usa colpiscono infrastrutture"
“A causa dell’acuirsi delle tensioni in Medioriente, la situazione della sicurezza rimane complessa, con il rischio di un’escalation imprevedibile. I cittadini Usa attualmente presenti in Medioriente dovrebbero mantenere un’elevata vigilanza ed essere preparati a cancellazioni di voli, chiusure periodiche dello spazio aereo e potenziali disagi nei viaggi”. È quanto si legge in un’allerta diffusa dal dipartimento di Stato Usa, in cui si sottolinea che “alcune compagnie aeree della regione hanno rinviato la ripresa dei precedenti orari di volo; altre hanno cancellato alcune rotte”. “Sedi diplomatiche statunitensi, anche al di fuori del Medioriente, sono state prese di mira. L’Iran e i gruppi che lo sostengono potrebbero prendere di mira altri interessi Usa all’estero o in luoghi associati agli Stati Uniti e ai cittadini statunitensi in tutto il mondo, comprese imprese statunitensi e altre istituzioni”, si legge ancora. “Gli americani al di fuori del Medioriente dovrebbero riconsiderare i viaggi verso e attraverso la regione. Gli americani che viaggiano nella regione o la attraversano dovrebbero verificare con le proprie compagnie aeree che i voli siano ancora in programma. Se il proprio volo è interessato da tali misure, contattare direttamente la compagnia aerea per i dettagli relativi alle modifiche”, conclude l’avviso.
Due persone sono state uccise in un attacco Usa che ha colpito nei pressi del valico di frontiera di Shalamcheh fra Iran e Iraq. Lo riportano i media iraniani, citando il vice governatore incaricato della sicurezza e degli affari amministrativi della provincia del Khuzestan.
Gli Stati Uniti hanno impiegato martedì un bombardiere a lungo raggio B-1 per colpire obiettivi dei Guardiani della rivoluzione in Iran. Lo riferisce la testata Axios, citando funzionari Usa, sottolineando che è la prima volta che gli Stati Uniti realizzano una missione con un B-1 da quando, 12 giorni fa, sono ripresi i combattimenti con l’Iran. Secondo quanto riporta Axios in un articolo a firma del giornalista Barak Ravid, il B-1 è decollato da una base aerea nel Regno Unito ed è stato individuato sui siti web di monitoraggio dei voli. “L’impiego dei bombardieri B-1, in grado di trasportare due dozzine di bombe da 2.000 libbre o decine di missili da crociera, segna una significativa escalation ed espansione della campagna militare statunitense”, scrive Axios, aggiungendo che “il B-1 può volare a velocità superiore a quella del suono a bassa quota, trasportando al contempo il carico di bombe più consistente rispetto a qualsiasi altro tipo di bombardiere”. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) non ha annunciato la missione dei B-1 nel suo comunicato di martedì relativo agli attacchi di quel giorno.
Nonostante l’intensificarsi degli attacchi Usa, il regime iraniano non sembra aver cambiato la propria posizione sullo Stretto di Hormuz e continua a sferrare attacchi contro le basi statunitensi nella regione. Mercoledì i ribelli Houthi hanno attaccato navi saudite per la prima volta da quando hanno annunciato il blocco dei porti sauditi. Axios cita funzionari statunitensi e israeliani secondo cui “in un contesto di continuo rafforzamento militare Usa nella regione, il presidente Trump sta ancora valutando la possibilità di tornare a operazioni di combattimento su larga scala contro l’Iran” e “questo potrebbe avvenire nel giro di giorni”. Non è chiaro per quanto tempo Trump concederà tempo agli sforzi diplomatici: “Stanno subendo un duro colpo e vogliono raggiungere un accordo”, ha dichiarato Trump in un discorso tenuto in Georgia mercoledì sera, “ma io dico che non sono pronti a raggiungere un accordo perché ogni volta che ne stipulano uno vogliono modificarlo e tutto il resto. Non sono pronti. Lo saranno molto presto”.
Nell’incontro fra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Manila, nelle Filippine, a margine della ministeriale Asean, “sono state discusse questioni regionali e internazionali, fra cui la situazione nel Golfo Persico”. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo in una nota.
Le Guardie della Rivoluzione iraniane affermano che tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello Stretto di Hormuz sono state fermate. “Dopo un’esplosione e un grave incendio in una di esse, le altre due si sono rapidamente voltate e sono tornate indietro”. Lo riportano i media iraniani.
“Questo mese, le forze americane hanno preso di mira decine di siti militari iraniani sulla terraferma, riprendendo al contempo il blocco marittimo contro l’Iran. Ad oggi, il Centcom ha dirottato nove navi commerciali e ne ha resa inoperativa una per impedire alle imbarcazioni di entrare o uscire dai porti iraniani”. Lo riferisce il Comando Centrale degli Stati Uniti sul suo profilo X. “Oltre 50.000 membri delle forze armate statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente – afferma – e rimangono altamente vigili, concentrati, letali e pronti all’azione”.
Le forze armate iraniane non permetteranno l’esportazione di nemmeno una goccia di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti daranno seguito alle minacce di attaccare le infrastrutture iraniane. È l’avvertimento del quartier generale centrale di Khatam al-Anbia, riportato dai media iraniani. “Se le minacce americane si concretizzeranno, le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran non permetteranno l’esportazione nemmeno di una goccia di petrolio e prenderanno di mira le infrastrutture petrolifere, del gas, elettriche ed economiche della regione”, ha sottolineato.