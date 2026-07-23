Iran, dodicesima notte di attacchi Usa: “Colpiti obiettivi militari” – La diretta

Gli Stati Uniti hanno completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran per la dodicesima notte consecutiva. È quanto afferma il Comando Centrale (Centcom), aggiungendo che “le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui risorse navali, strutture di stoccaggio di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea”. Secondo il Centcom, “gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare marittimi civili e navi commerciali”.