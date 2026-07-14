Torino, il Po invaso dalla vegetazione: al via la rimozione delle piante dal fiume

(LaPresse) Il Po a Torino è interessato da una crescita eccezionale della vegetazione acquatica, favorita dal caldo precoce, dalla siccità persistente e dalla ridotta portata del fiume. Per questo il Comune di Torino ha avviato dall’11 giugno un intervento di rimozione meccanica delle piante nel tratto compreso tra Ponte Isabella e il Circolo Eridano. L’operazione è coordinata da un tavolo tecnico che coinvolge, oltre alla Città di Torino, anche l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, la Città Metropolitana, Arpa Piemonte, Enea e Amiat – Gruppo Iren. Ogni giorno vengono raccolte circa 8-10 tonnellate di vegetazione attraverso un pontone dotato di escavatore e benna a pettine, in grado di rimuovere le piante senza frammentarle. Il materiale viene poi trasferito ai Murazzi e successivamente smaltito. L’intervento punta a migliorare il decoro del fiume, ridurre l’accumulo di rifiuti e cattivi odori nelle zone più frequentate e garantire la sicurezza della navigazione per le numerose società remiere cittadine. I tecnici precisano che la vegetazione non rappresenta un rischio per la salute pubblica, ma è il risultato delle condizioni ambientali causate dalla siccità e dalle alte temperature. La rimozione, tuttavia, non è una soluzione definitiva: finché resteranno condizioni di caldo intenso e scarso ricambio d’acqua, la crescita delle piante continuerà.