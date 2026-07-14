Legge elettorale, bocciato emendamento sulle preferenze: il boato delle opposizioni alla Camera

(LaPresse) La Camera ha bocciato per un solo voto l’emendamento alla legge elettorale presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc, che prevedeva, oltre al capolista bloccato, la possibilità di esprimere fino a tre preferenze all’interno della stessa lista. Il voto segreto si è concluso con 188 voti contrari e 187 favorevoli, determinando la bocciatura della proposta al termine di una seduta caratterizzata da momenti di forte tensione. Durante le operazioni di voto, il presidente di turno Fabio Rampelli ha richiamato i deputati al rispetto del regolamento, invitandoli a non riprendere con i cellulari il momento dell’espressione del voto. Alla lettura del risultato, arrivato con uno scarto minimo, si è levato un boato di esultanza dai banchi delle opposizioni.