Le immagini anche del Dora Riparia e dello Stura di Lanzo

Il maltempo sta colpendo in particolare il nord-ovest dell’Italia. Nel video la piena del fiume Po a Torino.

“In Piemonte preannunciate ore di forte criticità”, avverte il presidente della Regione Cirio. È stato riaperto al traffico il tunnel autostradale del Frejus, chiuso in precedenza per la forte nevicata in Francia. Resta chiuso invece il traforo ferroviario del Frejus, comunica la prefettura di Torino. Confermata la chiusura del tratto dell’A5 Torino-Aosta nell’area di Ivrea. Il livello del fiume Po si è alzato di due metri e mezzo in 24 ore. Allerta rossa anche nelle pianure parmense-piacentina per il transito della piena del fiume.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata