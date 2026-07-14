Iran, Trump rinuncia alla tassa sullo Stretto di Hormuz: "Investimenti dal Golfo negli Usa"

(LaPresse) Donald Trump ha annunciato di aver rinunciato all’ipotesi di una tassa del 20% sui beni in transito nello Stretto di Hormuz dopo le richieste arrivate dai Paesi del Golfo. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver ricevuto telefonate da “re ed emiri” di Paesi considerati alleati di Washington, che avrebbero proposto in alternativa ingenti investimenti negli Stati Uniti. “Mi hanno chiamato chiedendomi di investire negli Stati Uniti al posto dell’imposta del 20%”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che i Paesi del Golfo “faranno massicci investimenti” nell’economia americana. Il presidente Usa ha spiegato di preferire questa soluzione rispetto al meccanismo di rimborso inizialmente ipotizzato per garantire la sicurezza della regione, sottolineando che gli investimenti annunciati ammonterebbero a miliardi di dollari.