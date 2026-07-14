Legge elettorale, l'opposizione attacca Meloni: "Deve dimettersi dopo la sconfitta"

(LaPresse) Dopo la sconfitta della maggioranza alla Camera sul voto di fiducia legato all’emendamento sulla legge elettorale che introduce le preferenze, dalle opposizioni arriva la richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Subito dopo il voto in Aula, i leader del cosiddetto Campo largo – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni – hanno raggiunto piazza Montecitorio, dove era in corso un sit-in promosso dai partiti di opposizione. “Giorgia Meloni è stata sfiduciata, deve andare al Quirinale e rassegnare le dimissioni”, hanno dichiarato i rappresentanti delle opposizioni, commentando l’esito della votazione parlamentare.