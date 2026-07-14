Legge elettorale, Magi: “Meloni arrogante, tragga conseguenze e vada al Colle”

(LaPresse) “Una sfiducia piena da parte del Parlamento nei confronti del governo. Meloni ha peccato di arroganza. Lo aveva già fatto con il premierato, la separazione delle carriere e ora con la legge elettorale. Ha pensato di imporre le sue regole alla democrazia. Adesso deve trarne le conseguenze e andare al Colle. Si apre una crisi politica per il governo Meloni” così il leader di +Europa Riccardo Magi in Piazza Montecitorio dopo il voto sull’emendamento preferenze alla legge elettorale che ha visto la maggioranza di governo andare sotto di un voto a scrutinio segreto.