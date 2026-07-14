Legge elettorale, i 'Vannacciani' si filmano al voto: "Non siamo noi i franchi tiratori"

(LaPresse) Dopo la bocciatura alla Camera dell’emendamento sulla legge elettorale che introduceva le preferenze, è partita la ricerca dei responsabili all’interno della maggioranza. Tra i primi a essere indicati come possibili autori del voto contrario sono stati i deputati dell’area vicina al generale Roberto Vannacci. Gli esponenti del gruppo hanno però respinto le accuse pubblicando un video che, secondo loro, dimostrerebbe il voto favorevole all’emendamento. La scelta di filmare il momento del voto sarebbe nata proprio dal timore di essere indicati come “franchi tiratori” dopo la sconfitta della maggioranza, arrivata per un solo voto. L’emendamento, presentato da Fratelli d’Italia, è stato respinto con voto segreto nonostante il parere contrario della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La richiesta dello scrutinio segreto, avanzata dalle opposizioni, è stata autorizzata dal presidente della Camera, aprendo la strada alla bocciatura della proposta.