Mondiali 2026, dopo la vittoria tifosi e giocatori dell'Inghilterra intonano 'Wonderwall'

E’ ormai diventato l’inno dell’Inghilterra ‘Wonderwall’ degli Oasis, diffuso negli stadi in cui gioca la Nazionale dei Tre Leoni, ogni volta che i Bianchi vincono in questi Mondiali 2026. I tifosi cantano il classico della band dei fratelli Gallagher a squarciagola, imitati dai giocatori in campo, creando un’emozione che è diventato un classico di questa Coppa del Mondo. Celebrata anche dall’account X ufficiale dell’Inghilterra, che ha postato il video del coro dopo la vittoria a Miami nei quarti di finale con la Norvegia per 3-1, che è valsa alla squadra di Tuchel l’approdo alle semifinali, dove affronterà l’Argentina. “Brividi’, recita la scritta sulle immagini.