Qatar, morto l’ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani: l’annuncio della tv

È morto lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, che in qualità di sovrano del Qatar ha trasformato la piccola nazione del Golfo Persico in un attore globale nella diplomazia, nei media e negli investimenti. Aveva 74 anni.

Al Thani, che aveva abdicato in favre del figlio nel giugno 2013 dopo 18 anni come emiro, è stato l’artefice delle straordinarie ambizioni del Qatar, la cui influenza politica oggi si estende dal Nord Africa all’Afghanistan. L’ascesa del Qatar sotto di lui ha anche irritato gli alleati regionali e occidentali per la sua politica improntata all’indipendenza, compresi i suoi stretti legami con la potenza sciita dell’Iran, il gruppo militante palestinese Hamas e la Fratellanza Musulmana egiziana, dichiarata fuorilegge.