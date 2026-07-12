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domenica 12 luglio 2026

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Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: "Venti di guerra non spengano fiammella della speranza della pace"

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Da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV rinnova il suo appello alla pace. “I venti di guerra soffiano nuovamente in Medio Oriente, in Ucraina e in molte altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tante persone innocenti. Non lasciamo che questi eventi spengano la fiamma della speranza e della pace, anche quando sembra fragile e vacillante. Rinnovo la mia speranza che venga perseguita con perseveranza la via del dialogo, dell’incontro e della diplomazia, l’unica in grado di condurre a una pace giusta e duratura, in cui i popoli possano vivere in riconciliazione, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona”, ha detto il pontefice al termine dell’Angelus.