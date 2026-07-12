Iran, Teheran: "Lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso"

Nuove schermaglie tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha letto un comunicato della Marina della Guardia Rivoluzionaria, che ha annunciato che “lo Stretto rimarrà chiuso fino a nuovo avviso“. Stando a quanto dichiarato dai militari iraniani, diverse imbarcazioni avrebbero tentato di percorrere una rotta non autorizzata attraverso Hormuz nonostante i ripetuti avvertimenti di cambiare rotta e seguire un passaggio approvato. La via navigabile strategica, viene sottolineato, “rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Fino alla fine degli interventi statunitensi nella regione, a nessuna nave sarà consentito il passaggio”.