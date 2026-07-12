Home > Calcio > Mondiali 2026, la semifinale sarà Inghilterra-Argentina: Norvegia e Svizzera ko ai supplementari

Definita nella notte italiana la seconda semifinale dei Mondiali 2026: sarà Inghilterra-Argentina. Chi vincerà affronterà poi il 19 luglio la vincente di Francia–Spagna per contendersi la Coppa del Mondo. In un Mondiale ‘allargato’, con tante nazionali africane e asiatiche, voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino, resta l’Europa a farla da padrona, con ben tre squadre su quattro semifinaliste, anche se l’Argentina di Leo Messi farà di tutto per confermarsi campione, come quattro anni fa in Qatar.

I match della notte

Dunque si affronteranno l’Inghilterra di Harry Kane e l’Argentina, perpetuando una storica rivalità che non si limita certo al campo di calcio. Nei quarti entrambe le nazionali hanno superato ai supplementari i rispettivi avversari: gli inglesi a Miami sono andati in svantaggio contro la Norvegia (gol di Schjelderup al 36′) ma grazie a una doppietta di Bellingham hanno prima trovato il pareggio nei minuti di recupero del primo tempo e poi la rete del definitivo 2-1 in avvio del primo tempo supplementare.

Nell’altro match giocato nella notte, a Kansas City, l’Argentina ha superato per 3-1 la Svizzera. A segno per i sudamericani Mac Allister (10′), Julian Alvarez (112′) e Lautaro Martinez (121′). Di Ndoye al 67′ il momentaneo pareggio degli svizzeri. Leo Messi non è riuscito a segnare e dunque a incrementare il suo bottino per la classifica marcatori, che lo vede in testa con 8 gol a pari merito con il francese Mbappe. Inghilterra e Argentina torneranno in campo mercoledì mentre l’altra semifinale del torneo tra Francia e Spagna si giocherà martedì.