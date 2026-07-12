Iran, Teheran diffonde video del lancio di droni contro obiettvi sul Golfo

Domenica l’esercito di Teheran ha diffuso un filmato che mostra il lancio di droni in risposta a quelle che ha definito “aggressioni statunitensi” nel sud del Paese. Washington ha infatti attaccato l’Iran nelle prime ore della mattina in risposta a un attacco iraniano contro una nave nello Stretto di Hormuz, che ha incendiato la nave portacontainer e costretto l’equipaggio ad abbandonarla.

L’Iran ha risposto con attacchi mirati contro diversi paesi del Golfo, tra cui Bahrein, Kuwait, Qatar e Oman.