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domenica 12 luglio 2026

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Iran, Teheran diffonde video del lancio di droni contro obiettvi sul Golfo

LaPresse
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Domenica l’esercito di Teheran ha diffuso un filmato che mostra il lancio di droni in risposta a quelle che ha definito “aggressioni statunitensi” nel sud del Paese. Washington ha infatti attaccato l’Iran nelle prime ore della mattina in risposta a un attacco iraniano contro una nave nello Stretto di Hormuz, che ha incendiato la nave portacontainer e costretto l’equipaggio ad abbandonarla.
L’Iran ha risposto con attacchi mirati contro diversi paesi del Golfo, tra cui Bahrein, Kuwait, Qatar e Oman.