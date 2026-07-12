Francia, vigili del fuoco impegnati a spegnere incendi nel sud

La Francia è investita dalla terza ondata di calore dell’estate che ha già visto il giugno più caldo mai registrato nel paese. Temperature fino a 42 gradi persisteranno fino a martedì. Diversi incendi boschivi sono divampati, in particolare nel sud: nel dipartimeno del Loc in fumo 180 ettari e 86 persone evacuate mentre domenica è stato domato il rogo a Trévillach, nei Pirenei occidentali. Nelle immagini militari e squadre di vigili del fuoco impegnati sabato a domare le fiamme nella regione della Drôme, con elicotteri che hanno sganciato acqua e ritardanti di fiamma dall’alto. Dall’inizio dell’estate sono state fermate una trentina di persone per aver appiccato incendi in Francia. Dei 32 fermati, nei due terzi dei casi gli incendi sono stati appiccati volontariamente, mentre in un terzo dei casi si è trattato di incendi accidentali”, ha detto il ministro dell’Interno Laurent Nuñez.