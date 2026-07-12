Iran, nuovi attacchi Usa in risposta a raid Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz – La diretta

Nuovo attacco Usa contro l’Iran questa mattina presto, dopo che Teheran ha preso di mira una nave nello Stretto di Hormuz. L’attacco arriva all’indomani delle minacce di “vendetta” di Mojtaba Khamenei, che coinvolgono anche la premier italiana Giorgia Meloni. “Il Comando centrale degli Stati Uniti ha completato una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz”. E’ quanto si legge sull’account ufficiale del Centcom. “Le forze statunitensi – viene spiegato – hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento con base a terra e in mare, droni e navi da guerra. Tra gli obiettivi figuravano siti iraniani di missili e droni, risorse navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera”. “Nel corso delle tre notti di attacchi di questa settimana, il Centcom ha colpito più di 300 obiettivi su ordine del Comandante in Capo, al fine di ridurre la capacità dell’Iran di attaccare i marittimi civili e le navi mercantili che transitano liberamente nello Stretto. Il transito delle navi mercantili attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale prosegue. Dall’inizio di maggio, le forze statunitensi hanno contribuito a facilitare il transito di oltre 800 navi commerciali e 400 milioni di barili di petrolio greggio attraverso lo Stretto di Hormuz”, conclude il Centcom sui social.