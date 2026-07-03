Palinsesti Rai presentati ad Ancona, governatore Marche: "Opportunità per far conoscere la Regione"

Al Teatro delle Muse di Ancona si è tenuta la presentazione dei palinsesti Rai 2026/27. Ad accogliere alcune delle più importanti personalità della tv italiana, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: “Confermo l’orgoglio di poter ospitare questo evento. Oggi diamo a tante personalità l’opportunità di conoscere e vivere per qualche giorno il nostro territorio”, ha detto. Con lui Daniele Silvetti, sindaco di Ancona: “Felici di ospitare un’evento che dimostra il grandissimo lavoro che stiamo facendo”.