Bombardieri (Uil): “Messaggio di unità sindacale, insieme apriamo pagina nuova”

“Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo dell’unità sindacale, ricordando che ognuno di noi ha sensibilità diverse, ma riusciamo a stare insieme e lo facciamo di fronte ai tanti problemi che viviamo tutti i giorni e apriamo oggi una pagina diversa”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine del XIX congresso nazionale della sindacati alla Fiera di Padova. “Spesso insieme a voi abbiamo parlato dei nostri confronti con la politica e con il governo. Oggi Cgil, Cisl e Uil pongono un altro tema che è quello del confronto con le nostre controparti. Dopo anni nei quali non si parlava più di relazioni industriali, di modalità di applicazione e di rinnovo dei contratti, oggi c’è un tema che insieme abbiamo identificato come fondamentale per affrontare i temi dei salari e dei contratti: la necessità di rivedere quell’accordo, quel patto della fabbrica che ha determinato anche alcuni problemi”, ha aggiunto.