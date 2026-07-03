Nazionale, Zola: “Maldini potrebbe far bene come direttore tecnico”

Sono in crescita le quotazioni di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana. Per il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola, insignito a Firenze del Premio Fair Play Menarini, “Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante. Se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo può fare bene e arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizione di fare il suo lavoro”. La ricostruzione del calcio italiano, affidata al neo presidente della Figc Giovanni Malagò, sta per iniziare. “Al presidente Malagò auguro tanti successi, ma dobbiamo aiutarlo tutti per fare davvero la differenza”, dice Zola a margine della premiazione al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Sul prossimo commissario tecnico della Nazionale non si sbilancia: “Non entro nel merito, ma i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza”.