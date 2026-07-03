Landini (Cgil): “Porte di Meloni aperte? Il problema sono borse della spesa vuote”

“Il problema non è se” la porta di Meloni “è aperta o no. Il problema è che oggi sono vuote le borse della spesa, cioè possono essere aperte a tutti, ma il problema oggi non è se è aperto o se è chiuso, è che cosa si fa”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del XIX congresso nazionale della Uil alla Fiera di Padova. “Noi stiamo parlando di fatti concreti, abbiamo avanzato delle richieste precise, non è il momento delle parole. Di parole ne abbiamo tutti, siam capaci di dire delle belle parole, di fare delle promesse, no? Tutti le fanno anche in campagna elettorale, promettono, tutti promettono. Il punto è cosa concretamente si fa”, ha affermato Landini. “E io penso che sia un tema, lo dico anche per il sindacato, io vedo un disagio in questo paese che non riguarda solo le forze politiche, riguarda la credibilità di tutti i soggetti sociali, perché se la condizione di vita materiale delle persone peggiora, queste si sentono da sole e non sanno dove sbattere la testa” ha aggiunto il leader della Cgil.