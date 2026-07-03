Governo, Fumarola (Cisl): “Importanti porte aperte, porteremo nostre istanze”

“È importante che le porte continuino ad essere aperte perché in un tempo così difficile come quello che stiamo vivendo è fondamentale confrontarsi, ognuno nel rispetto della propria autonomia e quindi portare a palazzo Chigi le nostre istanze. Abbiamo qui a qualche mese la scadenza della prossima manovra di bilancio, che sarà sicuramente importante per il nostro Paese”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del XIX congresso nazionale della Uil alla Fiera di Padova. “Abbiamo le nostre proposte, abbiamo da recuperare qualche richiesta che avevamo fatto lo scorso anno, penso per esempio all’Irpef da allargare ai redditi fino a 60.000 euro e ci sono altre richieste che noi abbiamo, soprattutto riferite a lavoratori e pensionati, per cui continueremo a utilizzare questa opportunità che ci viene data per realizzare quegli obiettivi che credo servano a tutte le persone che abitano questo nostro Paese”, ha aggiunto.