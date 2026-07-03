Palinsesti Rai: le novità della prossima stagione, giallo ‘Chi l’ha visto?’

I palinsesti Rai per la prossima stagione vedono diverse novità e su tutte, al momento, il giallo sul futuro di ‘Chi l’ha visto?’ dopo l’addio annunciato da Federica Sciarelli, storica conduttrice del programma di Rai3.

L’Approfondimento Rai – capitanato da Paolo Corsini – si prepara per la stagione autunnale dopo la rivoluzione seguita all’approdo a Mediaset di Milo Infante. E con la novità rappresentata dal nuovo format del mercoledì sera di Rai2 affidato a Roberto Inciocchi: ‘Patù’ che sarà in onda a partire dal 7 ottobre. Ma ci sarà, come anticipato da LaPresse, anche il sequel di ‘Filorosso’ con Antonino Montelone al timone del programma, che già sta conducendo nell’edizione estiva, nella prima serata di Rai3 dal 22 settembre. Il 14 settembre, nel pomeriggio di Rai2, ci sarà l’esordio di Salvo Sottile a ‘Ore 14’, format lasciato orfano da Infante, che avrà ancora uno spinoff in prime time (‘Ore 14 sera’) il giovedì, dal 24 settembre. Cambio della guardia anche ad ‘Agorà’ (nel mattino di Rai3), dove arriva Annalisa Bruchi – al posto di Inciocchi – mentre Giulia Di Stefano condurrà ‘Agorà extra’, che sostituirà ‘Restart’. Nuovo access per Peter Gomez, protagonista il sabato alle 20.15 con ‘L’elefante’.

Il giallo ‘Chi l’ha visto?’

Resta vuota, al momento, la casella del conduttore di ‘Chi l’ha visto?’ dopo l’addio al programma di Federica Sciarelli. Il format, in ogni caso, ripartirà il 16 settembre, sempre su Rai3. Da un pilastro all’altro: dal 21 settembre Bruno Vespa riparte con ‘Cinque minuti’ subito dopo il Tg1, mentre dall’8 settembre avrà fatto lo stesso con ‘Porta a Porta’ in seconda serata su Rai1. Dal 14 settembre su Rai3 Massimo Giletti sarà ancora alla guida de ‘Lo Stato delle Cose’ il lunedì in prima serata e dal 13 settembre Riccardo Iacona farà lo stesso con ‘Presadiretta’. Per Sigfrido Ranucci e il suo ‘Report’ bisognerà – invece – attendere sino all’8 novembre. Confermata ‘2 di picche’ la striscia pomeridiana affidata a Tommaso Cerno su Rai2 (da 5 ottobre) e lo stesso vale per format come ‘Storie al bivio’ di Monica Setta (il sabato alle 15.30 su Rai2 dal 17 ottobre) e ‘Storie di Sera’ con Eleonora Daniele (dal 26 ottobre il lunedì in prima serata su Rai1). E poi gli inossidabili: da ‘Elisir’ a ‘XXI secolo’, fino a ‘Un giorno in pretura’, ‘Mi manda RaiTre’ e ‘Il cavallo e la torre’. La domenica pomeriggio su Rai3 alle 14.30 ecco ‘In Mezz’ora, la newsroom di in mezz’ora’ con Monica Maggioni, mentre fra le novità ci sarà anche ‘Dentro la truffa’, condotto in seconda serata su Rai2 da Roberta Bruzzone a partire dal 17 novembre.

Rossi ringrazia Sciarelli: “Si è dedicata a ‘Chi l’ha visto?’ con passione”

“È doveroso per me ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli, dopo 18 anni di Tg3 e 22 anni alla conduzione di ‘Chi l’ha Visto?’, programma a cui si è dedicata con passione, maestria e dedizione”. Così l’ad Rai, Giampaolo Rossi, in occasione della presentazione dei palinsesti 2026/2027 ad Ancona. “Ci mancherà ma confidiamo di continuare a lavorare con lei su nuovi progetti”, ha aggiunto.