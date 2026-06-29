Terremoto in Venezuela: oltre 1.450 morti, si continua a scavare tra le macerie

(LaPresse) Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso in Venezuela, dove squadre di emergenza locali e internazionali continuano a scavare tra le macerie cinque giorni dopo i due violenti terremoti che hanno colpito lo stato settentrionale di La Guaira. Il bilancio delle vittime è salito a 1.450, mentre i feriti sono almeno 3.150. A renderlo noto è stato il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, che ha definito il sisma “la catastrofe naturale più brutale che il nostro Paese abbia subito nella sua storia”. Le due scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5, hanno colpito il Venezuela mercoledì scorso, provocando devastazione e lasciando migliaia di persone coinvolte nella più grave emergenza sismica mai affrontata dal Paese.