Terremoto in Venezuela, donna e figli sotto le macerie: Vigili del fuoco italiani in azione

(LaPresse) I Vigili del Fuoco italiani, in collaborazione con i pompieri dell’Ecuador, stanno operando a La Guaira per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti sepolti sotto le macerie della loro abitazione. La notizia è stata diffusa dagli stessi Vigili del Fuoco tramite X. Si tratta di una madre di 30 anni e di due dei suoi tre figli, individuati sotto le macerie di un edificio crollato nella zona di Macuto, a La Guaira, in Venezuela. Dopo una segnalazione ricevuta via WhatsApp dal fratello della donna, la squadra USAR ITA02 dei Vigili del Fuoco, insieme ai “bomberos” dell’Ecuador, è riuscita a stabilire il primo contatto con la donna: un segnale di vita ottenuto attraverso il battere su una tubazione metallica in risposta alla chiamata dei soccorritori. Secondo i Vigili del Fuoco, il suono proveniente dalla struttura conferma la presenza di sopravvissuti sotto le macerie. Le operazioni risultano estremamente complesse a causa delle condizioni critiche dell’edificio.