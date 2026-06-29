Mondiali 2026, tifosi del Marocco in festa a Monterrey: attesa per la sfida con l’Olanda

(LaPresse) I tifosi del Marocco si sono radunati alla Macroplaza di Monterrey, creando un’atmosfera festosa in vista della partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 contro l’Olanda. Si tratta della prima tappa della nazionale marocchina in Messico durante il torneo. I “Leoni dell’Atlante” avevano disputato tutte e tre le partite del Gruppo C negli Stati Uniti, pareggiando con il Brasile e battendo Scozia e Haiti, risultati che hanno garantito la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La sfida dei sedicesimi si giocherà lunedì all’Estadio BBVA di Monterrey, uno dei 16 impianti che ospitano le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026. Sarà anche l’ultima gara del torneo disputata nella città messicana. La squadra vincente affronterà il Canada negli ottavi di finale, dopo il successo per 1-0 ottenuto domenica dal Canada contro il Sudafrica nella gara d’apertura dei sedicesimi.