Russia, Putin: "Gli attacchi dell'Ucraina non ci fermano"

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato gli attacchi ucraini contro le infrastrutture del carburante in Russia. Putin ha riconosciuto che i raid hanno causato danni, ma ha sostenuto che le strutture colpite sono state riparate rapidamente e che le interruzioni non sono state significative. “Tutto funziona in modo affidabile e con un ampio margine di sicurezza”, ha dichiarato. Il presidente russo ha definito gli attacchi “terroristici”, affermando che non avrebbero avuto alcun impatto sulle operazioni militari russe né sulla situazione al fronte in Ucraina. “Tutti gli attacchi, indipendentemente dal punto in cui colpiscono le nostre infrastrutture, non hanno assolutamente alcun impatto sulla situazione al fronte, sulla linea di contatto”, ha aggiunto. Intanto, la Russia sta affrontando una carenza di carburante a livello nazionale, mentre l’Ucraina ha intensificato gli attacchi a lungo raggio contro gli impianti energetici russi, con l’obiettivo di ridurre le entrate di Mosca e aumentare la pressione sul Cremlino. Secondo Kiev, la campagna mira anche a spingere la leadership russa verso il tavolo dei negoziati.