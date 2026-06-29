Lago di Vico, disperso il marito della ministra Roccella: le ricerche dei Vigili del fuoco

(LaPresse) Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Per individuarlo è arrivato da Milano un drone sottomarino dei Vigili del fuoco, un sofisticato dispositivo in grado di esplorare i fondali anche nelle aree con visibilità quasi nulla, ampliando il raggio delle operazioni in uno scenario particolarmente complesso. Le ricerche, coordinate dalla Procura di Viterbo e dalla Prefettura, sono proseguite per tutta la notte con l’impiego dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma e dei nuclei specializzati arrivati da Napoli e Firenze. Sul fondale sono stati utilizzati anche due rover filoguidati dotati di telecamere e sonar, senza che finora emergessero tracce dell’uomo. Le operazioni sono concentrate nella zona di Fiorò, sulla sponda meridionale del lago di Vico, dove Cavallari si era immerso da una piccola imbarcazione.