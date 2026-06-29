Libano, l'esercito israeliano distrugge un tunnel sotterraneo

(LaPresse) L’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto dichiarato, mostrerebbe la distruzione di un tunnel sotterraneo nel villaggio di Majdal Zoun, nel Libano meridionale. Nella nota ufficiale, le forze armate israeliane affermano che la struttura era lunga oltre 200 metri e profonda più di 25 metri. All’interno sarebbero state rinvenute centinaia di armi e quattro pozzi di lancio rivolti verso il territorio dello Stato di Israele. L’operazione, secondo quanto riportato, rientrerebbe nelle attività militari condotte nella zona.