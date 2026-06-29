Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: due morti. Droni colpiscono anche Belgorod

(LaPresse) Un attacco aereo russo su Zaporizhzhia ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre 16, tra cui due bambini. Tra le vittime una donna di 53 anni, mentre è ancora in corso l’identificazione della seconda persona deceduta. Il bombardamento ha distrutto anche un’abitazione privata e un’automobile. Sul fronte opposto, nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, un attacco con droni ucraini ha ucciso una persona e ne ha ferita un’altra, secondo le autorità locali. Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 213 droni ucraini, intercettati sopra il territorio russo, la Crimea occupata e i mari Nero e d’Azov. Kiev, invece, riferisce che la Russia ha lanciato contro l’Ucraina 142 droni d’attacco a lungo raggio e otto missili, sostenendo di averne neutralizzati 125 e di aver abbattuto sette degli otto missili.