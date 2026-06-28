Mondiali 2026, completato il tabellone dei 16esimi con un Messi da record: sfide dirette al via oggi

Chiusa la fase a gironi ai Mondiali 2026. Nessun problema per l’Argentina che supera la Giordania per 3-1 e consolidata il suo primato nel gruppo J: apre Lo Celso, raddoppia Lautaro Martinez su rigore, poi Al Tamari accorcia, ma nel finale Lionel Messi firma su punizione il suo settimo gol consecutivo nella rassegna iridata, nuovo record assoluto, che gli consente di migliorare ancora il suo primato di reti ai campionati del mondo: raggiunta quota 19.

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La danza del 🔟 entre la defensa.



🎨 Arte puro en movimiento sobre el verde césped. pic.twitter.com/1ZOsAbvjal — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 28, 2026

Per l’Albiceleste ora la sfida ai sedicesimi contro Capo Verde. Nello stesso gruppo pareggio spettacolare tra Algeria e Austria, 3-3: austriaci secondi e contro la Spagna, Algeria tra le migliori terze contro la Svizzera.

Nel gruppo K la Colombia chiude prima dopo lo 0-0 col Portogallo, che passa come secondo; agli ottavi rispettivamente Ghana e Croazia. Fa festa anche la Repubblica Democratica del Congo che batte 3-1 l’Uzbekistan e supera il turno. Ad attenderla c’è l’Inghilterra che, nel gruppo L, batte Panama 2-0 con Bellingham e Kane e chiude prima. Croazia-Ghana 2 a 1, croati secondi e africani qualificati tra le migliori terze.

Sedicesimi finale al via stasera con il primo match Sudafrica-Canada: chi vince affronta negli ottavi la vincente di Olanda-Marocco.

Questo il tabellone completo dei 16esimi di finale: