Caldo, in Repubblica Ceca temperature da record: superati i 41 gradi

(LaPresse) La Repubblica Ceca ha registrato per il secondo giorno consecutivo la giornata più calda mai rilevata. Nella città di Doksany, nel nord del Paese, il termometro ha raggiunto i 41,1 gradi Celsius, superando il record di 40,9 gradi stabilito appena il giorno precedente nella stessa località. L’ondata di caldo che nei giorni scorsi ha colpito l’Europa occidentale si è ora spostata verso le regioni centrali e orientali del continente. Temperature record sono state registrate in diversi Paesi, dalla Svizzera alla Danimarca. Secondo uno studio di World Weather Attribution, il cambiamento climatico ha reso questa ondata di caldo circa 200 volte più probabile. Un allarme rilanciato anche dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha ricordato come l’Europa sia il continente che si sta riscaldando più rapidamente e abbia bisogno di rafforzare le misure per proteggere la popolazione.