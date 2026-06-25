La Vespa compie 80 anni, Meloni riceve i vertici Piaggio

Dopo aver partecipato nell’Aula di Montecitorio alla cerimonia celebrativa della prima seduta dell’Assemblea Costituente e prima di partire per Antibes per il 36esimo Vertice intergovernativo tra Italia e Francia, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto brevemente a Palazzo Chigi il presidente esecutivo e l’amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Matteo e Michele Colaninno, in occasione dell’80° anniversario del brevetto e dell’inizio della produzione della Vespa. Nella Sala dei Galeoni sono stati esposti tre esemplari storici del 1949, del 1964 e del 1976, oltre ad alcuni mezzi più moderni, di colori diversi, per comporre il Tricolore. “