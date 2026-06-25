Gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, anche la partigiana ‘Luce’ alla Camera per cerimonia

La staffetta partigiana Luciana Romoli, 95enne, ha partecipato alla cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell’Assemblea Costituente alla Camera dei Deputati. ‘Luce’, questo il suo nome come membro della Brigata Garibaldi a Roma durante gli anni della Resistenza, ha ascoltato gli interventi dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, unendosi agli applausi e alle standing ovation che tutti i presenti hanno dedicato al Capo di Stato. Al termine dei discorsi, alcuni brani eseguiti dal coro e dall’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.