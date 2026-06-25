Usa, vasto incendio in un edificio in Pennsylvania

Un vasto incendio è divampato la sera di mercoledì 24 giugno in un edifico commerciale a Allentown, una città a circa 96 chilometri a nord-est di Philadelphia, in Pennsylvania. Il video aereo dell’emittente televisiva WPVI-TV mostra il grande edificio in fiamme. Il rogo ha devastato un ex stabilimento di produzione di mobili, ora ridotto a un guscio vuoto. La struttura ha subito danni ingenti. Parti del tetto e dei pavimenti interni sono crollate. Anche diverse case dall’altra parte della strada sono state danneggiate dalle fiamme. I residenti delle abitazioni circostanti sono stati fatti evacuare, mentre diverse squadre di Vigili del Fuoco erano all’opera per tentare di domare le fiamme. Ancora sotto indagine le cause dell’incendio.