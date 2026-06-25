Fiat 500 a guida autonoma, primo test su strada

Primo test su strada per la Fiat 500 a guida autonoma di Niulinx, azienda che ha sviluppato il prodotto del politecnico di Milano. “Sotto c’è una macchina come tante macchine. L’unica caratteristica peculiare è che è una macchina elettrica in questo momento. In realtà la guida autonoma può essere fatta anche con i motori endotermici, ma per una serie di ragioni tecniche è meglio usare una macchina elettrica. Per fare la guida autonoma avete bisogno di hardware. In particolare avete bisogno dei sensori che vedete sopra che sono nascosti in giro per la macchina”, spiega Luca Foresti, amministratore delegato di Niulinx. “Il nostro obiettivo è portare questa o altre piattaforme a portare persone su strada, senza autista. Per arrivare al mercato abbiamo dei passi di omologazione. L’Italia deve cambiare il codice della strada perché non permette un’auto senza autista. E so che stanno lavorando al ministero dei Trasporti per fare questo cambiamento”, ha aggiunto.