Ospedale Monaldi a Napoli, Fico: “Ispezione della Regione Campania terminata”

“Abbiamo continuato le ispezioni per capire tutti i processi. Abbiamo capito tutto quello che è successo e stiamo mettendo mano per far sì che ci sia la continuità assistenziale e la sicurezza massima per i bambini e le bambine che devono essere curati. Questa è stata la nostra emergenza su cui stiamo andando avanti”. Lo ha dichiarato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, in merito all’ispezione all’ospedale Monaldi, intervistato a margine della cerimonia per le celebrazioni dei 10 anni dell’Apple Academy, presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Poi ci sono le indagini della magistrature e avete visto già i provvedimenti. Provvedimenti che noi abbiamo nelle varie fasi anche ipotizzato e quindi dovevamo trovare già una possibile alternativa su cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando e troveremo”, ha aggiunto Fico.