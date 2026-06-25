Futuro Nazionale, flashmob davanti alla sede Rai di Roma: "Il Centrodestra ci censura"

“Noi siamo qui per segnalare la censura che la maggioranza di Centrodestra sta operando attraverso la TV di Stato nei confronti di un movimento politico che ha 112mila iscritti, otto deputati, centinaia di amministratori, ma che viene ignorata, come ha sottolineato anche l’Osservatorio di Pavia, che ha assegnato a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci lo zero per cento”. Lo ha dichiarato il deputato Rossano Sasso, ex leghista passato a Futuro Nazionale, presente al flash mob davanti alla sede della Rai di Roma per denunciare la presunta censura nei confronti del movimento fondato da Roberto Vannacci. “Quando movimenti come il nostro vengono censurati dalla TV di Stato, allora è un allarme democratico”, ha proseguito Sasso. “Oggi è l’anniversario della Costituente. Ma noi ci chiediamo: il pluralismo, la democrazia, la possibilità che ciascuno dei nostri 112mila iscritti possa vedere il proprio movimento sulla TV di Stato, perché non c’è? Perché non esiste? Quindi noi siamo già intervenuti in Aula per chiedere una informativa urgente al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Nelle prossime ore chiederemo ai nostri militanti di inondare le caselle di posta elettronica e anche fisiche della Rai con lettere e cartoline dove ricordiamo che siamo in democrazia, che la TV non deve censurare i movimenti politici e che Futuro Nazionale con Vannacci non mollerà. Siamo pronti a portare migliaia di militanti da tutta Italia se le cose non cambieranno”, ha concluso Sasso.