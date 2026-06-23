Vigile morto a Milano, Mirabelli: "In corso accertamenti per capire se c’è stato contatto"

(LaPresse) La Audi Q7 coinvolta nell’incidente in cui ha perso la vita Francesco Imprezzabile, 39 anni, agente della Polizia Locale meneghina, è stata rintracciata “attraverso le telecamere di videosorveglianza di Milano, Peschiera Borromeo e Pioltello”. A parlare è Gianluca Mirabelli, comandante del Corpo della Polizia locale di Milano nel corso di un punto stampa. L’auto pirata “è stata trovata dopo poche ore, adesso stiamo facendo accertamenti tecnici sul veicolo per capire se c’è stato contatto o meno tra auto e moto. Al momento non ci sono elementi per dire che ci siano stati contatti”, ha precisato. Poi Mirabelli ha continuato: “Abbiamo fermato due cittadini albanesi a Monza, è un fermo per identificazione. Valuteremo con l’autorità giudiziaria quali misure eventuali adottare, credo che ci saranno sviluppi nelle prossime ore”.