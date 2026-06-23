Vigile morto a Milano, Mirabelli: "I due rintracciati a Monza fermati per identificazione"

(LaPresse) – “Abbiamo fermato due cittadini albanesi a Monza, è un fermo per identificazione. Valuteremo con l’autorità giudiziaria quali misure eventuali adottare, credo che ci saranno sviluppi nelle prossime ore”. Lo ha detto Gianluca Mirabelli, comandante del Corpo della Polizia locale di Milano, parlando in un punto stampa dopo la morte di Francesco Imprezzabile, 39 anni, agente della Polizia Locale meneghina, deceduto a causa di un inseguimento a un’auto, un Audi Q7, che non si era fermata all’alt. Al momento “non sono stati fatti esami tossicologici, ma sono passate diverse ore e verranno valutate”. “Sono persone abbastanza giovani poi ci sarà la comparazione delle impronte – ha affermato – Il veicolo è stato identificato con certezza, ma non confermo che avesse una targa clonata. Vedremo se a bordo erano presenti altre persone”, ha aggiunto.