Italgas: presentato Piano Strategico 2026-32, +14,6% investimenti a 13 miliardi di euro

Il Gruppo Italgas ha presentato a Milano il suo nuovo Piano Strategico 2026-2032. Previsti investimenti per 13 miliardi di euro, dato in crescita del 14,6% rispetto al precedente Piano. Confermata la guidance per il 2026 e una politica dei dividendi “seria e bilanciata, che significa far crescere l’azienda”, come sottolineato dall’amministratore delegato Paolo Gallo. Previsti anche circa 280 milioni di euro di sinergie al 2032, in aumento del +12%, con un ruolo “sempre più centrale” per l’Intelligenza Artificiale nelle operazioni del Gruppo. Ma anche mezzo miliardo di euro stanziato per future operazioni di M&A, “opportunità che vogliamo cogliere”, come sottolineato da Gallo. “Speriamo che queste opportunità si aprano”, ha aggiunto l’ad, “perché se guardiamo a quello che abbiamo portato alla Grecia, sfruttando il lavoro fatto in Italia”, si nota che il Gruppo “sta creando valore non solo per i nostri azionisti, ma anche per le comunità che serviamo”. Nel piano, intitolato ‘Lead. Innovate. In a changing world’, il Gruppo – oltre al mezzo miliardo per future acquisizioni – prevede 8,3 miliardi di euro per lo sviluppo, la digitalizzazione e il repurposing delle infrastrutture gas in Italia, mentre 2,4 miliardi di euro sono destinati alle future gare Atem di distribuzione del gas (stanziamento in crescita del 59% rispetto al precedente Piano). Inoltre, un miliardo è destinato allo sviluppo e all’estensione della rete di distribuzione del gas in Grecia, in linea con il precedente Piano, mentre 0,8 miliardi di euro sono destinati a rafforzare il posizionamento nei settori idrico e dell’efficienza energetica (+5,6% sul precedente Piano). Sul tema della decarbonizzazione, per quanto attiene alle attività di distribuzione del gas, i target al 2030 di Italgas rispetto alla baseline 2020 hanno come obiettivo una riduzione del 41% dei consumi energetici e del 68% delle emissioni climalteranti Scope 1 e Scope 2 (market-based), target entrambi rivisti al rialzo rispetto al precedente Piano. Gli ultimi dieci anni “sono stati di crescita continua”, ha specificato Gallo, secondo cui le cifre di questo percorso “parlano da sole, con un Ebitda che si è quasi triplicato, con 2,5 miliardi di dividendi agli azionisti, con uno shareholder return del 360% dal 2016 a oggi”. Il nuovo Piano “consolida la nostra traiettoria di crescita”, aggiunge il presidente di Italgas Paolo Ciocca, che spiega come “il sistema energetico europeo stia vivendo pressioni senza precedenti”, e come di conseguenza “le reti, digitali, diffuse e puntuali, resilienti” rappresentino “la risposta più concreta che il sistema industriale possa offrire a questa sfida”.