Gaza, Conte: "Avevamo già denunciato il genocidio, adesso ne abbiamo la riprova"

(LaPresse) Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte commenta il rapporto pubblicato dalla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta dell’Onu secondo cui Israele “ha deliberatamente preso di mira bambini palestinesi, causando genocidi”. “Avevamo già denunciato un genocidio in atto e che non risparmiava i bambini. Già avevamo notizie di bambini colpiti deliberatamente da cecchini. Adesso ne abbiamo la riprova da parte di una commissione indipendente istituita dalle Nazioni Unite”, ha detto il presidente pentastellato, a Roma per l’evento “Il giorno de La Verità”. “Come mai chi è al governo e parla di orgoglio nazionale non si prende la responsabilità di riconoscere lo Stato di Palestina e di sanzionare Netanyahu e i suoi sodali, di strappare tutti i memorandum addirittura di cooperazione militare oltre che economica con Israele? Come mai non rinnega il ruolo nel Board of peace e non restituisce al mittente il cappellino Maga? Questo è l’orgoglio nazionale, il resto sono chiacchiere”, ha aggiunto Conte.