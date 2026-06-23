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martedì 23 giugno 2026

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Milano, un vigile muore dopo un inseguimento in moto

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L’agente aveva 35 anni: stava seguendo un’auto che non si era fermata all’alt

Un agente della polizia locale di Milano di 35 anni, Franceso Imprezzabile, è morto ieri sera durante un inseguimento a un’auto. Secondo una prima ricostruzione l’inseguimento, scattato a Milano nella zona del Ponte Lambro e terminato a Peschiera Borromeo, sarebbe iniziato dopo che un’auto di grossa cilindrata, un suv,  non si è fermata all’alt. Sono in corso indagini per fare piena luce su quanto successo. Sul posto sono giunti anche i soccorsi di A. Areu 118, ma le condizioni del vigile sono apparse subito disperate. Il trentacinquenne è stato trasferito al Niguarda, dove purtroppo è morto poco dopo. 

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