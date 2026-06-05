Ucraina, Putin: “Non vedo il senso di un faccia a faccia con Zelensky”

Il presidente russo Vladimir Putin venerdì ha respinto la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un negoziato faccia a faccia, affermando di non vederne “il senso”. Intervenendo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Putin ha descritto la lettera aperta di Zelensky che proponeva l’incontro come “rozza”, in particolare dopo l’attacco di droni del 22 maggio contro un dormitorio universitario nella regione di Luhansk controllata dai russi, che secondo Mosca ha ucciso 21 persone e ferito decine di altre.