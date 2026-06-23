Meloni: “Sinceramente colpita da Trump ma la politica estera non cambia”

Giorgia Meloni torna sulle parole di Donald Trump dicendo di essere rimasta “colpita” ma assicurando, al tempo stesso, che la politica estera non cambia. La premier si riferisce alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti che, durante una telefonata con Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington di La7, ha screditato apertamente la leader di Fratelli d’Italia. “Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”, aveva detto il tycoon.

🔴 La mia intervista a "Il Giorno de La Verità", con il direttore Maurizio Belpietro https://t.co/BLoqR6l2or — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 23, 2026

Cosa ha detto Meloni

“Donald Trump? Sono rimasta sinceramente colpita, e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera”, ha detto Meloni, ospite dell’evento ‘Il giorno de La Verità’, a Roma. “Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte: dai presunti video diventati virali, nei quali il mio atteggiamento poteva sembrare un po’ assertivo, al di là delle dita o meno, fino alle ricostruzioni che parlerebbero di un tentativo di distogliere l’attenzione dall’andamento dei negoziati con l’Iran, riportandola sulle difficoltà in ambito Nato”, ha aggiunto la premier.

“Tant’è che, come ha visto, nelle ultime ore il fronte si è un po’ allargato e non riguarda più soltanto l’Italia, ma coinvolge anche altri Paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere”. In ogni caso, ha sottolineato la presidente del Consiglio, “non cambio idea. Sto leggendo molte ricostruzioni. La politica estera sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto fra Stati Uniti ed Europa”.