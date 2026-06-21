Taylor Swift, tende a Watch Hill e voci di nozze: il caso che infiamma i fan

(LaPresse) A Watch Hill, esclusiva località costiera del Rhode Island, un grande tendone apparso vicino alla tenuta della popstar Taylor Swift ha scatenato una valanga di speculazioni online e tra i residenti, alimentando le voci su presunte nozze imminenti della superstar. L’installazione improvvisa ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan e dei media, con fotografi appostati nei punti strategici del piccolo villaggio del New England e social network invasi da teorie e ipotesi su un possibile evento privato. In breve tempo, la curiosità si è trasformata in un vero e proprio caso mediatico. Tuttavia, secondo le informazioni disponibili, le indiscrezioni si sarebbero rivelate infondate. Nonostante ciò, la vicenda ha offerto uno spaccato della vita a Watch Hill, località balneare della città di Westerly, vicino al confine con il Connecticut, dove Taylor Swift possiede una residenza da oltre dieci anni e dove la sua presenza continua ad attirare grande attenzione. Dalla zona del faro, numerosi visitatori cercano quotidianamente di osservare la villa della cantante: una grande dimora bianca situata su una scogliera che si affaccia sull’Oceano Atlantico. L’area è costantemente sorvegliata da telecamere di sicurezza e personale addetto alla vigilanza, che interviene per allontanare chi si avvicina troppo alla proprietà. Il caso del tendone ha così riacceso i riflettori sulla vita privata della popstar e sull’interesse costante che la circonda, trasformando un semplice allestimento in un fenomeno virale globale.