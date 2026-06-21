Bolivia, l'esercito rimuove i blocchi stradali delle proteste contro il governo

In Bolivia i militari hanno sgomberato le vie di accesso alla capitale, La Paz, nella vicina città di El Alto, in seguito a un ordine presidenziale emanato ai sensi del decreto sullo stato di emergenza del Paese. Una colonna di veicoli blindati ha preceduto i bulldozer impegnati a rimuovere le macerie dai blocchi stradali. Sabato il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza, che conferisce alle forze armate ampi poteri per rimuovere i blocchi stradali che hanno messo in ginocchio l’approvvigionamento di carburante e generi alimentari nella capitale boliviana e in altre grandi città. Un’ondata di proteste nelle ultime cinque settimane ha chiesto le dimissioni di Paz a causa delle misure di austerità imposte dal governo, tra cui la revoca dei sussidi sul carburante, e di altre questioni. Le manifestazioni hanno scatenato violenti scontri tra manifestanti armati di dinamite e la polizia antisommossa, portando ad almeno 365 arresti e 37 feriti, secondo le autorità. Almeno 17 persone hanno perso la vita, la maggior parte delle quali a causa della mancanza di assistenza medica dovuta alle interruzioni dei trasporti, secondo quanto riferito dall’ufficio del difensore civico boliviano e dalle organizzazioni per i diritti umani. Le barricate erette sulle strade principali hanno di fatto isolato la città di La Paz, provocando carenze di carburante e generi alimentari, paralizzando i trasporti e impedendo ai pazienti di raggiungere gli ospedali.