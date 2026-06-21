Albania, migliaia in piazza contro il resort di lusso di Jared Kushner

Continuano le proteste in Albania per il progetto edilizio legato a Jared Kushner, genero di Donald Trump. A Tirana sabato sera migliaia di manifestanti hanno scandito “Rama, vattene!” — riferendosi al primo ministro socialista di lunga data Edi Rama. Alla manifestazione hanno partecipato anche comunità di migranti albanesi all’estero, mentre le proteste soprannominate «rivoluzione dei fenicotteri» continuano a prendere slancio. Il governo sostiene che il progetto sulla costa adriatica rappresenterebbe una svolta per l’ex nazione comunista, che punta a entrare nel mercato del turismo di lusso e spinge per l’adesione all’Unione Europea. Tuttavia, il progetto, che interessa un’isola abbandonata e un tratto di litorale adiacente sulla costa meridionale dell’Albania, ha suscitato l’opposizione degli ambientalisti e dei critici del governo di Rama. Nelle ultime settimane migliaia di manifestanti sono scesi in strada, suonando fischietti e brandendo sagome di cartone raffiguranti fenicotteri — una delle specie di uccelli migratori protette il cui habitat potrebbe essere minacciato dal resort di lusso proposto.