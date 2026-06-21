Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 21 giugno 2026

Ultima ora

Albania, migliaia in piazza contro il resort di lusso di Jared Kushner

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Continuano le proteste in Albania per il progetto edilizio legato a Jared Kushner, genero di Donald Trump. A Tirana sabato sera migliaia di manifestanti hanno scandito “Rama, vattene!” — riferendosi al primo ministro socialista di lunga data Edi Rama. Alla manifestazione hanno partecipato anche comunità di migranti albanesi all’estero, mentre le proteste soprannominate «rivoluzione dei fenicotteri» continuano a prendere slancio. Il governo sostiene che il progetto sulla costa adriatica rappresenterebbe una svolta per l’ex nazione comunista, che punta a entrare nel mercato del turismo di lusso e spinge per l’adesione all’Unione Europea. Tuttavia, il progetto, che interessa un’isola abbandonata e un tratto di litorale adiacente sulla costa meridionale dell’Albania, ha suscitato l’opposizione degli ambientalisti e dei critici del governo di Rama. Nelle ultime settimane migliaia di manifestanti sono scesi in strada, suonando fischietti e brandendo sagome di cartone raffiguranti fenicotteri — una delle specie di uccelli migratori protette il cui habitat potrebbe essere minacciato dal resort di lusso proposto.